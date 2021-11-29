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    Филадельфия Юнион — Нэшвилл прямая трансляция 29.11.2021, смотреть онлайн

    Филадельфия Юнион — Нэшвилл: онлайн-трансляция матча начнется в 01:30

    Футбол MLS
    В 01:30 начнётся прямая трансляция матча «Филадельфия Юнион» — «Нэшвилл» в плей-офф футбольной лиги МЛС.

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    Последний матч между собой: «Филадельфия Юнион» — «Нэшвилл» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Нэшвилл»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Филадельфия Юнион» — «Нэшвилл».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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