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    Черчесов: «Золотой мяч» должен получить Левандовски

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    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о том, кому должен достаться «Золотой мяч» в этом году.

    Роберт Левандовски
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    Роберт Левандовски

    «"Золотой мяч" должен получить Левандовски. Последние сезоны стабильно становится лучшим бомбардиром, чемпионом и так далее. Он его заслужил. Уже в совокупности он его должен получить. В этом году особо еще никто не выделялся, если только еще Бензема.

    Да, Месси выиграл Кубок Америки — возможно, это сыграет свою роль, но в клубном сезоне он особо ничем не выделялся, поэтому Роберт заслужил», — сказал Черчесов «Чемпионату».

    Онлайн церемонии «Золотой мяч» можно посмотреть здесь.

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