Березуцкий назвал причину поражения ЦСКА в матче с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал поражение от «Зенита» (0:2) в 16-м туре чемпионата России.

«Можно сказать обидное поражение. Да, счет 0:2. Но что в первом тайме, что во втором играли неплохо, при этом пропустив два гола. Это футбол, такое бывает. В реализации "Зенит" был явно лучше.

С чем связана замена Эджуке? В большинстве своем это опыт проведенных ранее игр. Обычно его эффективность падает после 60-65 минуты, это была основная причина. Возможно, забил бы он гол, останься на поле, или не забил, это можно только предполагать.

Что касается судейства, то вы должны понимать, что мы смотрим футбол с бровки поля. И оценивать большинство моментов достаточно тяжело, мы видим их в другом ракурсе. Судейство сегодня было хорошее. Да, были вопросы по мелким решениям, но, скажем так, это несущественно. Тот момент я не видел по телевизору. У меня есть предположение, что там все было нормально», — приводит слова Березуцкого «Матч ТВ».