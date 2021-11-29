ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Зенит»Три удара — два гола. «Зенит» показал ЦСКА, как реализовывать моменты
  • 06:53
    • Сборная России пробилась в 1/4 финала Кубка Дэвиса
  • 10:21
    • Березуцкий рассказал о возможном возвращении Вагнера Лава в ЦСКА
  • 10:08
    • Неймар получил травму и может пропустить до 6 недель
  • 00:59
    • «Реал» вырвал волевую победу у «Севильи»
  • 01:07
    • Медведев победил Карреньо-Бусту и сравнял счет в матче сборных России и Испании
    Все новости спорта

    Березуцкий назвал причину поражения ЦСКА в матче с «Зенитом»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ ЦСКА Зенит РПЛ Футбол России
    Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал поражение от «Зенита» (0:2) в 16-м туре чемпионата России.

    Алексей Березуцкий
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Березуцкий

    «Можно сказать обидное поражение. Да, счет 0:2. Но что в первом тайме, что во втором играли неплохо, при этом пропустив два гола. Это футбол, такое бывает. В реализации "Зенит" был явно лучше.

    С чем связана замена Эджуке? В большинстве своем это опыт проведенных ранее игр. Обычно его эффективность падает после 60-65 минуты, это была основная причина. Возможно, забил бы он гол, останься на поле, или не забил, это можно только предполагать.

  • Три удара — два гола. «Зенит» показал ЦСКА, как реализовывать моменты
  • Петербургский «Зенит» одержал выездную победу со счетом 2:0 над московским ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ. Рассказываем, как это было
  • Сегодня

    • Что касается судейства, то вы должны понимать, что мы смотрим футбол с бровки поля. И оценивать большинство моментов достаточно тяжело, мы видим их в другом ракурсе. Судейство сегодня было хорошее. Да, были вопросы по мелким решениям, но, скажем так, это несущественно. Тот момент я не видел по телевизору. У меня есть предположение, что там все было нормально», — приводит слова Березуцкого «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Увезет ли «Спартак» очки из Уфы?
  • «Уфа» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • Возьмет ли «Локомотив» три очка в Туле?
  • «Арсенал» Тула — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Фенербахче» удачно погостит в Измире?
  • «Гезтепе» — «Фенербахче». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.57
  • Экспресс дня 29 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Уфа — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Гезтепе — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Салернитана — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Аталанта — Венеция
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Лидс — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Норвич
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры