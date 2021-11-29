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    Александрия — Заря: смотреть онлайн трансляцию 29.11.2021

    Александрия — Заря: онлайн-трансляция матча начнется в 20:30

    Футбол Премьер-лига (Украина) Александрия Заря
    В 20:30 начнётся прямая трансляция матча «Александрия» — «Заря» в украинской Премьер-лиге.

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    Последний матч между собой: «Заря» — «Александрия» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Александрия» — «Заря». Коэффициент ставки — 2.35.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Александрия» — «Заря».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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