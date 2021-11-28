Спортинг Канзас Сити — Реал Солт Лэйк: смотреть онлайн трансляцию 28.11.2021

В 23:00 начнётся онлайн-трансляция матчав плей-офф MLS.

Последний матч между собой: «Спортинг Канзас Сити» — «Реал Солт Лэйк» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Спортинг Канзас Сити» — «Реал Солт Лэйк» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.97.

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