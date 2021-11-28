Слуцкий: Без Абильдгора не справились с «Динамо» на стандартах

Главный тренер «Рубина»подвел итоги матча с(2:3) в рамках 16-го тура чемпионата России.

«К сожалению, не справились мы с "Динамо" на стандартах. Без Абильдгора достаточно тяжело выигрывать верх, потому что у нас остается только три высокорослых игрока — Тальби, Уремович и Онугха.

У Онугхи все-таки не такой большой навык, он все-таки атакующий игрок. Поэтому не справились со стандартами "Динамо" прежде всего. Плюс индивидуальные ошибки достаточно грубые сделали ситуацию такой, что было сложно играть с "Динамо".

Хотя, еще раз повторюсь, большую часть игрового времени по качеству игры, по игровым взаимодействиям у меня нет вопросов к футболистам, которые вышли в основном составе.

Повторю, я помню моменты только со стандартов. Неважно, были эти стандарты в начале или в конце игры? Мы пропустили со стандарта и пенальти со стандарта, и моменты, которые возникали в начале, они были со стандартных положений.

Большое количество опасных моментов "Динамо" на стандартах — следствие отсутствия Кузьмина, конечно», — приводит слова тренера пресс-служба «Рубина».