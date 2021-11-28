ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Химки» — «Краснодар»Самая боевая ничья. «Химки» и «Краснодар» устроили перестрелку под снегопадом
  • 21:26
    • «Челси» и «МЮ» победителя не выявили
  • 19:04
    • Гол и пас Гюндогана принесли «Манчестер Сити» победу над «Вест Хэмом»
  • 18:50
    • Дзюба остался в запасе «Зенита» на матч с ЦСКА
  • 18:30
    • «Динамо» вырвало победу у «Рубина» в Казани
  • 17:27
    • Левандовски — лучший игрок года по версии IFFHS
    Все новости спорта

    Слуцкий: Без Абильдгора не справились с «Динамо» на стандартах

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Рубин Динамо РПЛ Футбол России
    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча с «Динамо» (2:3) в рамках 16-го тура чемпионата России.

    Леонид Слуцкий
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Леонид Слуцкий

    «К сожалению, не справились мы с "Динамо" на стандартах. Без Абильдгора достаточно тяжело выигрывать верх, потому что у нас остается только три высокорослых игрока — Тальби, Уремович и Онугха.

    У Онугхи все-таки не такой большой навык, он все-таки атакующий игрок. Поэтому не справились со стандартами "Динамо" прежде всего. Плюс индивидуальные ошибки достаточно грубые сделали ситуацию такой, что было сложно играть с "Динамо".

    Хотя, еще раз повторюсь, большую часть игрового времени по качеству игры, по игровым взаимодействиям у меня нет вопросов к футболистам, которые вышли в основном составе.

    Повторю, я помню моменты только со стандартов. Неважно, были эти стандарты в начале или в конце игры? Мы пропустили со стандарта и пенальти со стандарта, и моменты, которые возникали в начале, они были со стандартных положений.

    Большое количество опасных моментов "Динамо" на стандартах — следствие отсутствия Кузьмина, конечно», — приводит слова тренера пресс-служба «Рубина».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Оторвется ли «Реал» еще дальше от конкурента в борьбе за титул?
  • «Реал» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • «Рейнджерс» затащат еще одно дерби Нью-Йорка?
  • «Рейнджерс» — «Айлендерс». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Удержится ли «Наполи» на вершине?
  • «Наполи» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.57
  • Экспресс дня 29 ноября
  • Завтра в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Реал — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Наполи — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Калгари — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Уфа — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч СКА — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры