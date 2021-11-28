Шеффилд Юнайтед — Бристоль Сити: смотреть онлайн трансляцию 28.11.2021

В 15:30 начнётся прямая трансляция матчав английском Чемпионшипе.

В турнирной таблице «Шеффилд Юнайтед» занимает 18 место с 23 очками, «Бристоль Сити» — 19 место с 23 очками.

Последний матч между собой: «Шеффилд Юнайтед» — «Бристоль Сити» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Шеффилд Юнайтед»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Бристоль Сити». Коэффициент ставки — 2.06.

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