Шеффилд Юнайтед — Бристоль Сити: смотреть онлайн трансляцию 28.11.2021

В турнирной таблице «Шеффилд Юнайтед» занимает 18 место с 23 очками, «Бристоль Сити» — 19 место с 23 очками.
Последний матч между собой: «Шеффилд Юнайтед» — «Бристоль Сити» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Шеффилд Юнайтед»).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Бристоль Сити». Коэффициент ставки — 2.06.
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