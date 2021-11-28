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    «Динамо» вырвало победу у «Рубина» в Казани

    «Рубин» — «Динамо»: счет матча 2:3, обзор голов

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    Казанский «Рубин» потерпел домашнее поражение от московского «Динамо» (2:3) в матче 16-го тура чемпионата России.

    «Динамо»
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    «Динамо»

    Счет в матче на 18-й минуте открыли гости. Грулёв в центре поля обокрал Зотова, далее сделал передачу на ход Никите Макарову, который на радиусе штрафной обыграл защитника и аккуратно пробил в нижний угол ворот.

    Казанцы отыгрались на 30-й минуте. Кварацхелия левым краем продвинулся в штрафную «Динамо», легко обыграв Варелу, после чего выполнил подачу на Бакаева, который обработал мяч грудью и с лёта пробил в дальний угол ворот.

    А на 49-й минуте в ворота «Динамо» был назначен пенальти. Бакаев головой сделал скидку в центр штрафной, откуда Хакшабанович ударом в касание угодил в штангу. Зуев устремился на добивание, направив мяч выше ворот, но тут же получил по ногам от Варелы.

    Андерс Дрейер уверенным ударом с точки развёл вратаря и мяч по разным углам.

    На 65-й минуте пенальти был назначен уже в ворота «Рубина» — Шиманьски от углового флажка выполнил подачу в штрафную, Макаров пробил головой, а мяч попал в вытянутую руку Зотова. Но Никола Моро с 11-метровой отметки пробил мимо ворот.

    Тем не менее, на 68-й минуте бело-голубые сравняли счет. Шиманьски со стандартного положения закрутил мяч в штрафную, где Фабиан Бальбуэна из борьбы головой пробил в угол ворот.

    А на 85-й минуте Скопинцев забежал под передачу к краю штрафной «Рубина», откуда выполнил навес во вратарскую, Зуев неудачно головой скинул мяч в центр штрафной на Шиманьского — и поляк уже в падении пробил точно в цель.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Рубин — Динамо 2:3
    Голы: 0:1 Денис Макаров (18'), 1:1 Солтмурад Бакаев (30'), 2:1 Андерс Драйер (пенальти) (51'), 2:2 Фабиан Бальбуэна (68'), 2:3 Себастьян Шиманьски (85') Рубин: Юрий Дюпин, Георгий Зотов, Монтассар Тальби, Филип Уремович, Михаил Костюков (Александр Зуев, 46'), In-Beom Hwang, Солтмурад Бакаев (Иван Игнатьев, 82'), Андерс Драйер, Сеад Хакшабанович, Хвича Кварацхелия (Леон Мусаев, 73'), German Onugkha Динамо: Arsen Zakharyan, Вячеслав Грулёв, Денис Макаров (Роман Евгеньев, 90'), Даниил Фомин (Konstantin Tyukavin, 60'), Никола Моро, Себастьян Шиманьски, Дмитрий Скопинцев, Иван Ордец, Фабиан Бальбуэна, Гильермо Варела, Антон Шунин Предупреждения: Вячеслав Грулёв (43'), Гильермо Варела (50'), German Onugkha (59'), Георгий Зотов (65'), Дмитрий Скопинцев (78'), Леон Мусаев (88')

    «Динамо» одержало третью подряд победу. В турнирной таблице московский клуб занимает второе место, набрав 32 очка. «Рубин», в активе которого 22 балла, идет девятым.

    Календарь и таблица РПЛ

    Бело-голубые в следующем туре 5 декабря примут «Уфу», казанцы в тот же день сыграют в гостях с «Нижним Новгородом».

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