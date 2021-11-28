«Рубин» — «Динамо»: счет матча 2:3, обзор голов

Счет в матче на 18-й минуте открыли гости. Грулёв в центре поля обокрал Зотова, далее сделал передачу на ход Никите Макарову, который на радиусе штрафной обыграл защитника и аккуратно пробил в нижний угол ворот.
Казанцы отыгрались на 30-й минуте. Кварацхелия левым краем продвинулся в штрафную «Динамо», легко обыграв Варелу, после чего выполнил подачу на Бакаева, который обработал мяч грудью и с лёта пробил в дальний угол ворот.
А на 49-й минуте в ворота «Динамо» был назначен пенальти. Бакаев головой сделал скидку в центр штрафной, откуда Хакшабанович ударом в касание угодил в штангу. Зуев устремился на добивание, направив мяч выше ворот, но тут же получил по ногам от Варелы.
Андерс Дрейер уверенным ударом с точки развёл вратаря и мяч по разным углам.
На 65-й минуте пенальти был назначен уже в ворота «Рубина» — Шиманьски от углового флажка выполнил подачу в штрафную, Макаров пробил головой, а мяч попал в вытянутую руку Зотова. Но Никола Моро с 11-метровой отметки пробил мимо ворот.
Тем не менее, на 68-й минуте бело-голубые сравняли счет. Шиманьски со стандартного положения закрутил мяч в штрафную, где Фабиан Бальбуэна из борьбы головой пробил в угол ворот.
А на 85-й минуте Скопинцев забежал под передачу к краю штрафной «Рубина», откуда выполнил навес во вратарскую, Зуев неудачно головой скинул мяч в центр штрафной на Шиманьского — и поляк уже в падении пробил точно в цель.
«Динамо» одержало третью подряд победу. В турнирной таблице московский клуб занимает второе место, набрав 32 очка. «Рубин», в активе которого 22 балла, идет девятым.
Бело-голубые в следующем туре 5 декабря примут «Уфу», казанцы в тот же день сыграют в гостях с «Нижним Новгородом».