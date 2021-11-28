Рома — Торино прямая трансляция 28.11.2021, смотреть онлайн

В турнирной таблице «Рома» занимает 5 место с 22 очками, «Торино» — 12 место с 17 очками.
Последний матч между собой: «Торино» — «Рома» 3:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Рома» — «Торино» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Торино»).
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