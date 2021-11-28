РБ Лейпциг — Байер: смотреть онлайн трансляцию 28.11.2021

В турнирной таблице «РБ Лейпциг» занимает 8 место с 18 очками, «Байер» — 4 место с 21 очком.
Последний матч между собой: «РБ Лейпциг» — «Байер» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Байер» с предлагаемым коэффициентом для ставки 4.15.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «РБ Лейпциг»).
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