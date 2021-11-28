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    «Нижний Новгород» и «Крылья Советов» голов не забили

    «Нижний Новгород» — «Крылья Советов»: счет 0:0

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    В матче 16 тура РПЛ «Нижний Новгород» и «Крылья Советов» разошлись нулевой ничьей.

    «Нижний Новгород» — «Крылья Советов»
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    «Нижний Новгород» — «Крылья Советов»

    Гости занимают 8 место в таблице. В 17 ​туре они сыграют с ЦСКА.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Нижний Новгород — Крылья Советов 0:0
    Нижний Новгород: Артур Нигматуллин, Алексей Козлов, Акош Кечкеш, Lucas Masoero, Ibrokhimhalil Yoldoshev, Nikita Kakkoev, Тимур Сулейманов (Richie Ennin, 63'), Альберт Шарипов (Александр Сапета, 77'), Nikolay Kalinskiy, Илья Берковский (Беким Балай, 77'), Кирилл Косарев (Igor Gorbunov, 56') Крылья Советов: Иван Сергеев, Владислав Сарвели (Максим Глушенков, 70'), Антон Зиньковский (Sergey Pinyaev, 77'), Мехди Зеффан, Максим Витюгов (Dmitri Tsypchenko, 89'), Роман Ежов (Данил Липовой, 89'), Юрий Горшков (Денис Якуба, 70'), Александр Солдатенков, Гленн Бийль, Силвие Бегич, Иван Ломаев Предупреждения: Тимур Сулейманов (31'), Юрий Горшков (42'), Антон Зиньковский (61'), Альберт Шарипов (64')

    Хозяева находятся на 13 позиции. 5 декабря команда сыграет с «Рубином».

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