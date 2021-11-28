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    Нижний Новгород — Крылья Советов: смотреть онлайн трансляцию 28.11.2021

    Нижний Новгород — Крылья Советов: онлайн-трансляция матча начнется в 14:00

    Футбол РПЛ Нижний Новгород Крылья Советов Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    В 14:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Нижний Новгород» — «Крылья Советов» в российской футбольной Премьер-лиге.

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    Последний матч между собой: «Крылья Советов» — «Нижний Новгород» 2:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нижний Новгород» — «Крылья Советов». Коэффициент ставки — 2.13.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Нижний Новгород — Крылья Советов.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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