Наполи — Лацио прямая трансляция 28.11.2021, смотреть онлайн

В 22:45 начнётся онлайн-трансляция матчав Серии А.

В турнирной таблице «Наполи» занимает 1 место с 32 очками, «Лацио» — 7 место с 21 очком.

Последний матч между собой: «Наполи» — «Лацио» 5:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Наполи» — «Лацио». Коэффициент ставки — 2.05.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Наполи — Лацио.

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