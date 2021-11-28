Монпелье — Лион: смотреть онлайн трансляцию 28.11.2021

В 19:00 начнётся прямая трансляция матчаво французской Лиге 1.

Последний матч между собой: «Лион» — «Монпелье» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Лион»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Монпелье» — «Лион» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.25.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Монпелье» — «Лион».

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