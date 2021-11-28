Милан — Сассуоло: смотреть онлайн трансляцию 28.11.2021

В турнирной таблице «Милан» занимает 2 место с 32 очками, «Сассуоло» — 13 место с 15 очками.
Последний матч между собой: «Милан» — «Сассуоло» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Милан» — «Сассуоло». Коэффициент ставки — 2.06.
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