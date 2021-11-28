Марсель — Труа: смотреть онлайн трансляцию 28.11.2021

В 22:45 начнётся онлайн-трансляция матчав Лиге 1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Марсель» — «Труа». Коэффициент ставки — 2.65.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Марсель»).

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