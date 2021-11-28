Футболист «Рубина» получил перелом ноги в матче с «Динамо»

Полузащитник «Рубина»получил перелом ноги в матче 16-го тура РПЛ с московским, сообщил главный тренер казанского клуба

«Рубин» в воскресенье, 28 ноября, дома уступил «Динамо» со счетом 2:3. Костюков получил травму в концовке первого тайма.

«Точно перелом. Вопрос, поврежден ли синдесмоз. От этого зависят сроки восстановления. Снимок уже есть, наши доктора сейчас смотрят, принимаем решение, где будет произведена операция.

Все футболисты профессиональные спортсмены, и профессиональный спорт никому не добавляет здоровья — это общеизвестный факт.», — сказал Слуцкий клубной пресс-службе.