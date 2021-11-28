ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Химки» — «Краснодар»Самая боевая ничья. «Химки» и «Краснодар» устроили перестрелку под снегопадом
  • 21:26
    • «Челси» и «МЮ» победителя не выявили
  • 19:04
    • Гол и пас Гюндогана принесли «Манчестер Сити» победу над «Вест Хэмом»
  • 18:50
    • Дзюба остался в запасе «Зенита» на матч с ЦСКА
  • 18:30
    • «Динамо» вырвало победу у «Рубина» в Казани
  • 17:27
    • Левандовски — лучший игрок года по версии IFFHS
    Все новости спорта

    Футболист «Рубина» получил перелом ноги в матче с «Динамо»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Рубин Динамо РПЛ Футбол России
    Полузащитник «Рубина» Михаил Костюков получил перелом ноги в матче 16-го тура РПЛ с московским «Динамо», сообщил главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий.

    Михаил Костюков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Михаил Костюков

    «Рубин» в воскресенье, 28 ноября, дома уступил «Динамо» со счетом 2:3. Костюков получил травму в концовке первого тайма.

    «Точно перелом. Вопрос, поврежден ли синдесмоз. От этого зависят сроки восстановления. Снимок уже есть, наши доктора сейчас смотрят, принимаем решение, где будет произведена операция.

    Все футболисты профессиональные спортсмены, и профессиональный спорт никому не добавляет здоровья — это общеизвестный факт.», — сказал Слуцкий клубной пресс-службе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Оторвется ли «Реал» еще дальше от конкурента в борьбе за титул?
  • «Реал» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • «Рейнджерс» затащат еще одно дерби Нью-Йорка?
  • «Рейнджерс» — «Айлендерс». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Удержится ли «Наполи» на вершине?
  • «Наполи» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.57
  • Экспресс дня 29 ноября
  • Завтра в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Реал — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Наполи — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Калгари — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Уфа — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч СКА — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры