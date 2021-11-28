Ипсвич Таун — Кру Александра: смотреть онлайн трансляцию 28.11.2021

В 18:00 начнётся прямая трансляция матчав Первой Лиге Англии.

В турнирной таблице «Ипсвич Таун» занимает 14 место с 24 очками, «Кру Александра» — 24 место с 12 очками.

Последний матч между собой: «Ипсвич Таун» — «Кру Александра» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Ипсвич Таун»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Ипсвич Таун» — «Кру Александра».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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