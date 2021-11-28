Ингулец — Шахтёр Д: смотреть онлайн трансляцию 28.11.2021

В 15:00 начнётся онлайн-трансляция матчав украинской Премьер-лиге.

Последний матч между собой: «Шахтёр Д» — «Ингулец» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ингулец» — «Шахтёр Д» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.30.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Шахтёр Д»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Ингулец — Шахтёр Д.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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