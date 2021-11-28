Брентфорд — Эвертон: смотреть онлайн трансляцию 28.11.2021

В 17:00 начнётся онлайн-трансляция матчав АПЛ.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Брентфорд» — «Эвертон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.15.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Брентфорд»).

Календарь и таблица АПЛ

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Брентфорд — Эвертон.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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