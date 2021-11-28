Бакаев: Неважно, сколько ты забиваешь и отдаешь, если команда не побеждает

Полузащитник «Рубина»прокомментировал поражение казанской команды в матче 13-го тура РПЛ против(2:3).

«Тяжело сказать по горячим следам, в чем причины поражения. Будет разбор матча, выясним, что случилось.

Вышли на второй тайм очень хорошо, качественно реализовали пенальти. Все было хорошо, было чувство, что доведем игру до победного, но, к сожалению, не получилось.

Какие могут быть эмоции? Я готов вообще не забивать, лишь бы команда побеждала. Неважно, сколько ты забиваешь и отдаешь, если команда не побеждает.

Безусловно, стыдно перед болельщиками, которые приходят, поддерживают в эту холодную погоду. Извиниться нужно в первую очередь.

Осталось две выездные непростые игры. Болейте, переживайте, как вы делаете это, как у вас это хорошо получается.

В оставшиеся две игры мы отдадимся полностью, как это делаем всегда, постараемся заработать шесть очков», — приводит слова Бакаева официальный сайт «Рубина».