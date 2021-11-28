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    Бакаев: Неважно, сколько ты забиваешь и отдаешь, если команда не побеждает

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    Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев прокомментировал поражение казанской команды в матче 13-го тура РПЛ против «Динамо» (2:3).

    Солтмурад Бакаев
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    Солтмурад Бакаев

    «Тяжело сказать по горячим следам, в чем причины поражения. Будет разбор матча, выясним, что случилось.

    Вышли на второй тайм очень хорошо, качественно реализовали пенальти. Все было хорошо, было чувство, что доведем игру до победного, но, к сожалению, не получилось.

    Какие могут быть эмоции? Я готов вообще не забивать, лишь бы команда побеждала. Неважно, сколько ты забиваешь и отдаешь, если команда не побеждает.

    Безусловно, стыдно перед болельщиками, которые приходят, поддерживают в эту холодную погоду. Извиниться нужно в первую очередь.

    Осталось две выездные непростые игры. Болейте, переживайте, как вы делаете это, как у вас это хорошо получается.

    В оставшиеся две игры мы отдадимся полностью, как это делаем всегда, постараемся заработать шесть очков», — приводит слова Бакаева официальный сайт «Рубина».

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