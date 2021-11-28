Айнтрахт Ф — Унион прямая трансляция 28.11.2021, смотреть онлайн

В 17:30 начнётся прямая трансляция матчав чемпионате Германии по футболу.

В турнирной таблице «Айнтрахт Ф» занимает 13 место с 15 очками, «Унион» — 7 место с 20 очками.

Последний матч между собой: «Айнтрахт Ф» — «Унион» 5:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Айнтрахт Ф»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Айнтрахт Ф» — «Унион». Коэффициент ставки — 2.30.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Айнтрахт Ф» — «Унион».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит До 1000$ Новым игрокам