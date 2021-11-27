Вольфсбург — Боруссия Д: смотреть онлайн трансляцию 27.11.2021

В 17:30 начнётся прямая трансляция матчав чемпионате Германии по футболу.

В турнирной таблице «Вольфсбург» занимает 5 место с 20 очками, «Боруссия Д» — 2 место с 27 очками.

Последний матч между собой: «Вольфсбург» — «Боруссия Д» 0:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вольфсбург» — «Боруссия Д» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.01.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Вольфсбург» — «Боруссия Д».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит До 1000$ Новым игрокам