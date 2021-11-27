Вильярреал — Барселона прямая трансляция 27.11.2021, смотреть онлайн

В 23:00 начнётся прямая трансляция матчав Ла Лиге.

Последний матч между собой: «Вильярреал» — «Барселона» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вильярреал» — «Барселона» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.03.

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