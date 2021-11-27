Венеция — Интер: смотреть онлайн трансляцию 27.11.2021

В 22:45 начнётся прямая трансляция матчав Серии А.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Интер»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Венеция» — «Интер» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.90.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Венеция» — «Интер».

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