Уимблдон — Флитвуд Таун прямая трансляция 27.11.2021, смотреть онлайн

В 18:00 начнётся онлайн-трансляция матчав Первой Лиге Англии.

В турнирной таблице «Уимблдон» занимает 18 место с 20 очками, «Флитвуд Таун» — 22 место с 14 очками.

Последний матч между собой: «Флитвуд Таун» — «Уимблдон» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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