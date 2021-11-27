Талалаев: «Ростов» создал нам определенные сложности

«Доволен тем, как команда подошла к этой встрече.
В прошлом сезоне и по ходу этого очень часто после промежуточных успехов наступало успокоение, а сейчас отношение ребят было хорошим, меня это порадовало.
Понятно, что временами имели большое преимущество, но после того, как повели в счете, отошли назад.
"Ростов" создал нам определенные сложности, хорошо, что вышедшие на замену люди смогли усилить игру и поддержать тот запал, который был.
Мы пока не умеем использовать свои шансы и иногда нам просто не хватало терпения. Порой пропускали необязательные голы и матч на этом заканчивался.
Спасибо большое болельщикам за поддержку», — заявил специалист в эфире «Матч ТВ».
Грозненцы располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России.