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    Талалаев: «Ростов» создал нам определенные сложности

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    Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев поделился впечатлениями после победы над «Ростовом» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России.

    Андрей Талалаев
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    Андрей Талалаев

    «Доволен тем, как команда подошла к этой встрече.

    В прошлом сезоне и по ходу этого очень часто после промежуточных успехов наступало успокоение, а сейчас отношение ребят было хорошим, меня это порадовало.

    Понятно, что временами имели большое преимущество, но после того, как повели в счете, отошли назад.

    "Ростов" создал нам определенные сложности, хорошо, что вышедшие на замену люди смогли усилить игру и поддержать тот запал, который был.

    Мы пока не умеем использовать свои шансы и иногда нам просто не хватало терпения. Порой пропускали необязательные голы и матч на этом заканчивался.

    Спасибо большое болельщикам за поддержку», — заявил специалист в эфире «Матч ТВ».

    Грозненцы располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

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