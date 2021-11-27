Спаллетти раскритиковал поведение «Спартака»

Главный тренер «Наполи»заявил, что московский «Спартак» не знает, как себя вести в европейском футболе.

Напомним, что после матча пятого тура группового этапа Лиги Европы Спаллетти отказался пожать руку Рую Витории. В связи с этим «красно-белые» в Twitter охарактеризовали итальянца «эмодзи» с клоуном.

«Я был в России, там есть люди, которые себя ведут серьезно. Есть серьезные клубы, которые знают, как себя вести в европейском футболе, а есть "Спартак", который может делать, что хочет, этим он отличается от других.

Если хотите оскорбить, делайте это при личном общении, а не в Twitter», — приводит слова Спаллетти Corriere dello Sport.