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    Спаллетти раскритиковал поведение «Спартака»

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    Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти заявил, что московский «Спартак» не знает, как себя вести в европейском футболе.

    Лучано Спаллетти
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    Лучано Спаллетти

    Напомним, что после матча пятого тура группового этапа Лиги Европы Спаллетти отказался пожать руку Рую Витории. В связи с этим «красно-белые» в Twitter охарактеризовали итальянца «эмодзи» с клоуном.

    «Я был в России, там есть люди, которые себя ведут серьезно. Есть серьезные клубы, которые знают, как себя вести в европейском футболе, а есть "Спартак", который может делать, что хочет, этим он отличается от других.

    Если хотите оскорбить, делайте это при личном общении, а не в Twitter», — приводит слова Спаллетти Corriere dello Sport.

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