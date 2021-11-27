Шрусбери Таун — Чарльтон Атлетик прямая трансляция 27.11.2021, смотреть онлайн

В турнирной таблице «Шрусбери Таун» занимает 21 место с 16 очками, «Чарльтон Атлетик» — 14 место с 23 очками.
Последний матч между собой: «Шрусбери Таун» — «Чарльтон Атлетик» 0:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Шрусбери Таун»).
На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Шрусбери Таун» — «Чарльтон Атлетик».
Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.
22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету