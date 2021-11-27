Шеффилд Уэнсдей — Уиком Уондерерс: смотреть онлайн трансляцию 27.11.2021

В 18:00 начнётся прямая трансляция матчав английской Первой Лиге.

В турнирной таблице «Шеффилд Уэнсдей» занимает 6 место с 32 очками, «Уиком Уондерерс» — 2 место с 37 очками.

Последний матч между собой: «Шеффилд Уэнсдей» — «Уиком Уондерерс» 2:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Шеффилд Уэнсдей» — «Уиком Уондерерс».

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