Норвич Сити — Вулверхэмптон: смотреть онлайн трансляцию 27.11.2021

В турнирной таблице «Норвич Сити» занимает 19 место с 8 очками, «Вулверхэмптон» — 6 место с 19 очками.
Последний матч между собой: «Вулверхэмптон» — «Норвич Сити» 3:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Норвич Сити» — «Вулверхэмптон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.15.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.
Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Норвич Сити — Вулверхэмптон.
Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.
22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету