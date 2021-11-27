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    Нани объявил об уходе из «Орландо Сити»

    Футбол MLS
    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Нани объявил об уходе из американского клуба «Орландо Сити».

    Нани
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    Нани

    В конце этого сезона в MLS 35-летний португалец станет свободным агентом, так как срок действия его контракта подходит к концу.

    «Все хорошее когда-нибудь заканчивается. После трех потрясающих сезонов, наполненных прекрасными моментами, новыми знакомствами и спортивными успехами, я покидаю "Орландо Сити".

    Орландо — город, который я могу назвать своим домом, с прекрасными людьми и фантастическими болельщиками, но мой контракт истек, и клуб решил его не продлевать. Для меня было честью быть капитаном этого клуба в первом в его истории плей-офф MLS.

    Я никогда не забуду то, как болельщики поддерживали меня и мою семью с самого первого дня. Вы обрели в моем лице друга и верного фаната. Желаю вам всего наилучшего», — написал Нани в Twitter.

    На его счету 88 матчей за «Орландо Сити», 31 забитый мяч и 18 голевых передач.

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