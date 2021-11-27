Ливерпуль — Саутгемптон: смотреть онлайн трансляцию 27.11.2021

В турнирной таблице «Ливерпуль» занимает 3 место с 25 очками, «Саутгемптон» — 13 место с 14 очками.
Последний матч между собой: «Ливерпуль» — «Саутгемптон» 2:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Ливерпуль»).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ливерпуль» — «Саутгемптон». Коэффициент ставки — 1.92.
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