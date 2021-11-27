Линкольн Сити — Аккрингтон Стэнли прямая трансляция 27.11.2021, смотреть онлайн

В 18:00 начнётся онлайн-трансляция матчав английской Первой Лиге.

В турнирной таблице «Линкольн Сити» занимает 17 место с 21 очком, «Аккрингтон Стэнли» — 16 место с 21 очком.

Последний матч между собой: «Аккрингтон Стэнли» — «Линкольн Сити» 0:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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