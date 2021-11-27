Кубань — Олимп-Долгопрудный: смотреть онлайн трансляцию 27.11.2021

В 16:00 начнётся прямая трансляция матчав первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ).

Последний матч между собой: «Олимп-Долгопрудный» — «Кубань» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Кубань»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Кубань» — «Олимп-Долгопрудный».

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