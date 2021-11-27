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    Кафанов: В первом тайме была равная игра с «Ахматом»

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    Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов прокомментировал поражение от «Ахмата» (0:2) в матче 16-го тура РПЛ.

    Виталий Кафанов
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    Виталий Кафанов

    «Матч оставил двоякое впечатление. В первом тайме была равная игра.

    Во втором тайме до 75-й минуты провели на половине поля "Ахмата". До голевых моментов не доходило, но атаковали и вроде контролировали все.

    Потом в какой-то момент выпустили и получили 0:2. Трудно сказать, почему так получилось. Будем анализировать», — сказал Кафанов в эфире «Матч ТВ».

    «Ахмат» одержал третью победу подряд и с 24 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, «Ростов» (17) идет 11-м.

    В следующем туре «Ахмат» сыграет на выезде со «Спартаком», «Ростов» встретится в гостях с «Зенитом».

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