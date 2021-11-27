Кафанов: В первом тайме была равная игра с «Ахматом»

Главный тренер «Ростова»прокомментировал поражение от(0:2) в матче 16-го тура РПЛ.

«Матч оставил двоякое впечатление. В первом тайме была равная игра.

Во втором тайме до 75-й минуты провели на половине поля "Ахмата". До голевых моментов не доходило, но атаковали и вроде контролировали все.

Потом в какой-то момент выпустили и получили 0:2. Трудно сказать, почему так получилось. Будем анализировать», — сказал Кафанов в эфире «Матч ТВ».

«Ахмат» одержал третью победу подряд и с 24 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, «Ростов» (17) идет 11-м.

В следующем туре «Ахмат» сыграет на выезде со «Спартаком», «Ростов» встретится в гостях с «Зенитом».