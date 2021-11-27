Химки — Краснодар прямая трансляция 27.11.2021, смотреть онлайн

В 19:00 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате России по футболу.

В турнирной таблице «Химки» занимает 15 место с 13 очками, «Краснодар» — 5 место с 24 очками.

Последний матч между собой: «Краснодар» — «Химки» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Химки» — «Краснодар» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.02.

Календарь и таблица РПЛ

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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