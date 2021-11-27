Химки — Краснодар прямая трансляция 27.11.2021, смотреть онлайн

В турнирной таблице «Химки» занимает 15 место с 13 очками, «Краснодар» — 5 место с 24 очками.
Последний матч между собой: «Краснодар» — «Химки» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Химки» — «Краснодар» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.02.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Химки — Краснодар.
Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.
22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету