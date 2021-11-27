Халл Сити — Миллуолл прямая трансляция 27.11.2021, смотреть онлайн

В 18:00 начнётся онлайн-трансляция матчав английском Чемпионшипе.

В турнирной таблице «Халл Сити» занимает 20 место с 18 очками, «Миллуолл» — 11 место с 27 очками.

Последний матч между собой: «Халл Сити» — «Миллуолл» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Миллуолл»).

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