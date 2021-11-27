Гройтер Фюрт — Хоффенхайм: смотреть онлайн трансляцию 27.11.2021

В 17:30 начнётся прямая трансляция матчав футбольной Бундеслиге.

В турнирной таблице «Гройтер Фюрт» занимает 18 место с 1 очком, «Хоффенхайм» — 10 место с 17 очками.

Последний матч между собой: «Хоффенхайм» — «Гройтер Фюрт» 2:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Хоффенхайм»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Гройтер Фюрт» — «Хоффенхайм».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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