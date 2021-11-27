Гиллингем — Портсмут: смотреть онлайн трансляцию 27.11.2021

В турнирной таблице «Гиллингем» занимает 20 место с 17 очками, «Портсмут» — 9 место с 29 очками.
Последний матч между собой: «Гиллингем» — «Портсмут» 0:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
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