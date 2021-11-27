Герта — Аугсбург прямая трансляция 27.11.2021, смотреть онлайн

В 17:30 начнётся онлайн-трансляция матчав немецкой Бундеслиге.

В турнирной таблице «Герта» занимает 14 место с 13 очками, «Аугсбург» — 16 место с 12 очками.

Последний матч между собой: «Герта» — «Аугсбург» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Герта» — «Аугсбург». Коэффициент ставки — 1.78.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Аугсбург»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Герта — Аугсбург.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит До 1000$ Новым игрокам