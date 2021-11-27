Бохум — Фрайбург: смотреть онлайн трансляцию 27.11.2021

В 17:30 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Германии по футболу.

В турнирной таблице «Бохум» занимает 13 место с 13 очками, «Фрайбург» — 3 место с 22 очками.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Фрайбург»).

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