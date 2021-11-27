Бёртон Альбион — Донкастер Роверс: смотреть онлайн трансляцию 27.11.2021

В турнирной таблице «Бёртон Альбион» занимает 12 место с 25 очками, «Донкастер Роверс» — 23 место с 13 очками.
Последний матч между собой: «Донкастер Роверс» — «Бёртон Альбион» 2:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
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