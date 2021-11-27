Бирмингем Сити — Блэкпул прямая трансляция 27.11.2021, смотреть онлайн

В 18:00 начнётся онлайн-трансляция матчав английском Чемпионшипе.

В турнирной таблице «Бирмингем Сити» занимает 18 место с 23 очками, «Блэкпул» — 10 место с 27 очками.

Последний матч между собой: «Бирмингем Сити» — «Блэкпул» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Бирмингем Сити»).

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