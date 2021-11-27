«Арсенал» — «Ньюкасл»: счет матча 2:0, обзор голов

одержал победу надв домашнем матче 13-го тура английской Премьер-лиги.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Фрагмент матча Фото: arsenal.com

Встреча, которая прошла на стадионе «Эмирейтс», завершилась со счетом 2:0.

«Канониры» вышли вперед на 56-й минуте, когда Смит Роу с фланга сделал пас в штрафную, Нуну Тавареш покатил мяч дальше, а Букайо Сака с острого угла пробил вратаря соперника.

Спустя десять минут Такэхиро Томиясу забежал по флангу и мягко навесил в штрафную, Габриэл Мартинелли выскочил на ворота и аккуратно перебросил Дубравку.

Футбол. Англия. Премьер-лига Арсенал Лондон — Ньюкасл 2:0 Голы: 1:0 Букайо Сака (56'), 2:0 Габриэл Мартинелли (66') Арсенал Лондон: Арон Ремсдейл, Такэхиро Томиясу, Бен Уайт, Габриэл, Нуну Тавареш, Томас (Мохамед Эль-Ненни, 85'), Альберт Самби Локонга, Букайо Сака (Габриэл Мартинелли, 64'), Мартин Эдегор, Эмиль Смит Роув, Пьер-Эмерик Обамеянг (Александр Ляказетт, 76') Ньюкасл: Жоэлинтон (Джейкоб Мёрфи, 67'), Каллум Уилсон, Аллан Сент-Максимен, Джозеф Уиллок, Джонджо Шелви (Айзак Хэйден, 89'), Райан Фрейзер, Мэтт Ритчи (Мигель Альмирон, 67'), Фабиан Шёр, Джамал Ласcеллс, Эмиль Крафт, Мартин Дубравка Предупреждения: Мэтт Ритчи (44'), Эмиль Крафт (48'), Джамал Ласcеллс (63'), Пьер-Эмерик Обамеянг (76')

В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» занимает пятое место (23 очка), а «Ньюкасл» — 20-е (6 очков).