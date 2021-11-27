Арсенал Лондон — Ньюкасл: смотреть онлайн трансляцию 27.11.2021

В 15:30 начнётся прямая трансляция матчав английской футбольной Премьер-лиге.

Последний матч между собой: «Ньюкасл» — «Арсенал Лондон» 0:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

Календарь и таблица АПЛ

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Арсенал Лондон» — «Ньюкасл». Коэффициент ставки — 2.90.

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