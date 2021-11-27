Алавес — Сельта прямая трансляция 27.11.2021, смотреть онлайн

В 16:00 начнётся прямая трансляция матчав Ла Лиге.

Последний матч между собой: «Алавес» — «Сельта» 1:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Сельта»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Алавес» — «Сельта». Коэффициент ставки — 2.08.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Алавес» — «Сельта».

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