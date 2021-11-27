Ахмат — Ростов: смотреть онлайн трансляцию 27.11.2021

В 16:30 начнётся прямая трансляция матчав чемпионате России по футболу.

Последний матч между собой: «Ростов» — «Ахмат» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

Календарь и таблица РПЛ

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ахмат» — «Ростов». Коэффициент ставки — 2.05.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Ростов».

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