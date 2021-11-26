Штутгарт — Майнц: смотреть онлайн трансляцию 26.11.2021

В турнирной таблице «Штутгарт» занимает 16 место с 10 очками, «Майнц» — 8 место с 18 очками.
Последний матч между собой: «Штутгарт» — «Майнц» 2:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Штутгарт»).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Штутгарт» — «Майнц». Коэффициент ставки — 2.90.
На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Штутгарт» — «Майнц».
Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.
22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету