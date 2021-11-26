«Ривер Плейт» — 36-кратный чемпион Аргентины

«Ривер Плейт» Фото: globallookpress.com
«Ривер Плейт» стал чемпионом Аргентины впервые за семь лет. В 2014 году команда победила во второй части сезона («Финаль 2014»), а затем обыграла победителя первой части («Инисиаль 2013») «Сан-Лоренсо» в Суперфинале.
¡¡¡CAMPEONES!!! 🏆— River Plate (@RiverPlate) November 26, 2021
¡River suma su 36° Campeonato Profesional de Primera División!#RiverCampeón3G ⚪❤⚪ pic.twitter.com/xYKwJTgFyk
«Ривер Плейт» является рекордсменом по количеству побед в чемпионате Аргентины (36). Ближайшим преследователем клуба является победитель прошлого розыгрыша турнира «Бока Хуниорс», в активе которой 28 титулов.