«Ривер Плейт» — 36-кратный чемпион Аргентины

В матче 22-го турасо счетом 4:0 разгромил «Расинг». Таким образом, «миллионеры» на 12 очков оторвались от ближайшего преследователя и гарантировила себе первое место по итогам турнира.

«Ривер Плейт» стал чемпионом Аргентины впервые за семь лет. В 2014 году команда победила во второй части сезона («Финаль 2014»), а затем обыграла победителя первой части («Инисиаль 2013») «Сан-Лоренсо» в Суперфинале.

¡¡¡CAMPEONES!!! 🏆

¡River suma su 36° Campeonato Profesional de Primera División!#RiverCampeón3G ⚪❤⚪ pic.twitter.com/xYKwJTgFyk — River Plate (@RiverPlate) November 26, 2021

«Ривер Плейт» является рекордсменом по количеству побед в чемпионате Аргентины (36). Ближайшим преследователем клуба является победитель прошлого розыгрыша турнира «Бока Хуниорс», в активе которой 28 титулов.